لطويلات القامة... استوحوا أناقتكنّ من النجمة CharlizeTheron

يُقال إنّ الطول يشكّل ثلثي الجمال لدى المرأة. غير أنّ هنالك الكثيرات من النساء اللواتي يتمتّعن بطول فارع، لكن لا يعلمن كيف ينسّقن إطلالات أنيقة تبرز طولهنّ بطريقة مميّزة. لهذا استعنّا اليوم بالنجمة الجميلة ذات الـ 177 سم Charlize Theron لتستوحي منها النساء طويلات القامة.

تشكّل Charlize Theron أهمّ مرجع وأكبر مصدر وحي من ناحية الأناقة، فخياراتها دائماً مميّزة وغاية في الرقي، وهي تعرف تماماً ما الذي يناسب قوامها وطولها، وتختار على هذا الأساس. فمثلاً، الفساتين القصيرة مع الأحذية التي تلتفّ حول الكاحل، تناسب النساء الطويلات كثيراً. وكما ستلاحظون، فإنّ نجمتنا كثيراً ما تختار هذا الأسلوب. كذلك فإنّ الفساتين ذات اللونين المتناقضين أيضاً مثاليّة للقوام الطويل، ورأينا Charlize تختارها على فستان بالأسود والفضّي من Dior. وكذلك، فإنّ قصّة السمكة على فساتين السهرة أيضاً من العناصر التي تُبرزالطول بشكل جميل، ولهذا تختارها Theron لمعظم فساتينها الفاخرة. كما أنّ القصّات الواسعة، وبخاصّة على الفساتين، توفّر توازناً لشكل القوام.

سنتركك الآن مع أجمل إطلالات النجمة Charlize Theron لتتمكّن النساء الطويلات من أن يستوحين منها ما يُبرز قوامنّ بأفضل الطرق.

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