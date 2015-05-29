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خدعوك فقالوا.. السمك المشوى من غير تنظيف أكثر فائدة للجسم

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خدعوك فقالوا.. السمك المشوى من غير تنظيف أكثر فائدة للجسم خدعوك فقالوا.. السمك المشوى من غير تنظيف أكثر فائدة للجسم
من الشائع بين البعض أن تناول السمك المشوى دون تنظيف، أكثر فائدة لصحة الجسم، وذلك بزعم أن احتواء الأمعاء على بعض العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمود محمد عمرو مدير المركز القومى للسموم: إن هناك بعض العادات الخاطئة التى يعتقدها البعض عند تناولهم للسمك، وهى أن السمك كبير الحجم يحتوى على عناصر غذائية عالية، لكن هذا غير صحيح، لأنه يحتوى على دهون قد تحتوى على بعض المبيدات المتواجدة فى النباتات التى يتناولها السمك من الماء، لذا من الأفضل تناول السمك الصغير بدلا من الكبير لعدم احتوائه على .

ويتابع أن من العادات الخاطئة التى يعتقدها البعض مفيدة، تناول رأس السمك أو عدم غسله وشويه دون تنظيف، اعتقادا منهم أن ذلك يكون أكثر فائدة، لكن هذا خاطئ، لأن رأس السمك قد تحتوى على مواد سامة، وبطنه بها رواسب دهنية تتجمع من المبيدات التى تتواجد فى الماء.

ينصح د. محمود محمد عمرو بضرورة غسل السمك جيدا قبل شويه، ويجب أن تنظف بطنه جيدا بالليمون لإزالة الرواسب التى تتواجد به، حتى يتم الاستفادة من جميع العناصر المعدنية المتواجدة به .

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مصر 365

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