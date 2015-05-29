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للتخلص من رائحة الفم وتقوية اللثة.. اتمضمض بنعناع أخضر مغلى

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للتخلص من رائحة الفم وتقوية اللثة.. اتمضمض بنعناع أخضر مغلى للتخلص من رائحة الفم وتقوية اللثة.. اتمضمض بنعناع أخضر مغلى
المضمضة من طرق التخلص من روائح الفم، وبعض أنواع المضمضة السائلة تساعد على تقوية الأسنان واللثة، وتنظيف اللسان والأسنان بشكل كبير من الفطريات والبكتيريا المتراكمة عليها، فالفم يراكم الكثير من البكتيريا ويحتاج لتنظيف دائم خاصة والغرغرة قد أثبتت جدارتها فى تنظيف الفم بجانب الفرشاة والمعجون.

وتوضح أخصائية طب الفم والأسنان الدكتورة حنان سعيد أن الغرغرة بالسوائل الطبيعية هى الطريقة المثلى للتخلص التام من بكتيريا الفم والأسنان، وهو ما يجعلها فى مقدمة الوسائل المساعدة للمعجون وغسيل الأسنان بالفرشاة كحل تقليدى لا يخلص الفم بالكامل مما فيه.

لذا تنصح أخصائية طب الفم والأسنان بالغرغرة بمغلى النعناع الأخضر الدافئ، والذى له العديد من الفوائد بجانب تنظيفه للفم واللسان ونفاذه لأماكن داخلية وتجويفات بالفم، ففضلا عما سبق فالنعناع الأخضر يساعد على تقوية اللثة، وتعافيها من بثورها وقرحها، كما يزيد من سلامة الأسنان والضروس ويقويها، كما يقضى تماما على الروائح غير المحببة.

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مصر 365