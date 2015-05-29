نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير فى الإصابة بالسكر

أكد الدكتور طارق سالم، مدرس الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية، أن نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير على مرضى السكر. موضحَا أنه تم إجراء بحث بجامعة الإسكندرية لدراسة هرمون الميلاتونين وحدوث طفرة جينية فى مستقبل هرمون الميلاتونين 1B وعلاقة هذه الطفرة الجينية بحدوث مرض السكر ومضاعفاته، والجديد فى البحث أنه أثبت أن نقص هرمون الميلاتونين ووجود هذه الطفرة الجينية MTNR 1B rs10830963 له علاقة بحدوث المضاعفات الناتجة عن السكر وخصوصًا المضاعفات الخاصة بالأوعية الدموية الكبيرة وخصوصا القلب.

وأشار إلى أن هذا البحث يمهد الطريق للبحث عن أدوية لعلاج مرض السكر بناء على هذه الطفرة الجينية ويلقى بظلالها على أهمية النوم المبكر فى علاج مرض السكر حيث إن هرمون الميلاتونين يزداد مع النوم المبكر مع عدد ساعات كافية من النوم.