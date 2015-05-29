أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير فى الإصابة بالسكر

Google+ Print
نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير فى الإصابة بالسكر نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير فى الإصابة بالسكر
أكد الدكتور طارق سالم، مدرس الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية، أن نقص هرمون الميلاتونين الذى يفرز أثناء النوم له تأثير على مرضى السكر. موضحَا أنه تم إجراء بحث بجامعة الإسكندرية لدراسة هرمون الميلاتونين وحدوث طفرة جينية فى مستقبل هرمون الميلاتونين 1B وعلاقة هذه الطفرة الجينية بحدوث مرض السكر ومضاعفاته، والجديد فى البحث أنه أثبت أن نقص هرمون الميلاتونين ووجود هذه الطفرة الجينية MTNR 1B rs10830963 له علاقة بحدوث المضاعفات الناتجة عن السكر وخصوصًا المضاعفات الخاصة بالأوعية الدموية الكبيرة وخصوصا القلب.

وأشار إلى أن هذا البحث يمهد الطريق للبحث عن أدوية لعلاج مرض السكر بناء على هذه الطفرة الجينية ويلقى بظلالها على أهمية النوم المبكر فى علاج مرض السكر حيث إن هرمون الميلاتونين يزداد مع النوم المبكر مع عدد ساعات كافية من النوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365