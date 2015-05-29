5 علامات لأورام الغدة النخامية أهمها الصداع وضعف الرؤية وإفرازات الثدى

الغدة النخامية أحد أهم الغدد فى الجسم نظرًا لانها تقوم بوظيفة إفراز هرمون النمو عند الأشخاص، وعند تعرضها لحدوث أى اضطراب فإن ذلك ينتج عنه حدوث مشاكل صحية عديدة بالجسم.

الغدة النخامية

>قال الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الغدة النخامية يطلق عليها مايسترو الجسم نظرًا لأنها المتحكمة فى بقية غدد الجسم لأنها تقوم بإفراز الهرمونات التى تتحكم فى الغدد الصماء كما تقوم بإفراز هرمون النمو.

أهم أعراض ورم الغدة النخامية

أهم طرق تشخيص ورم الغدة النخامية

>ويتابع د.عياد قائلاً: "تقع الغدة النخامية فى المنطقة الوسطى بالمخ، وهناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرًا لوجود ورم بالغدة النخامية وأهمها":>1)حدوث صداع بصفة مستمرة.>2)ضعف الرؤية والقدرة على الإبصار .>3)الميل للقىء باستمرار .>4)فى بعض الحالات من اضطراب الغدة النخامية يصاحبها نزول إفرازات لبنية من الثدى سواء الرجال أو النساء.>5)فى بعض الحالات يصاحبها زيادة فى حجم الوجه والفكين واليدين والقدمين.>وأضاف د.عياد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب وإجراء الكشف الأكينكى وإجراء أشعة مقطعية على المخ وكذلك أشعة رنين مغناطيسى وبعض الفحوص الخاصة بالهومونات الجسم.