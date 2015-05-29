منظمة العواصم الإسلامية تختار أبو ظبى عاصمة للبيئة العربية لـ2015

توجت الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبى العربى، العاصمة الامارتية أبوظبى، كعاصمة للبيئة العربية لعام 2015"، تقديراً لجهودها المتميزة فى مجال حماية البيئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وجاء تتويج أبوظبى كعاصمة للبيئة العربية، على هامش الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر "حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة"، الذى نظمته الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبى العربى فى الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى.
>و تسلم الجائزة الدكتور محمد يوسف المدفعى المدير التنفيذى لقطاع السياسات والتخطيط البيئى المتكامل فى هيئة البيئة - أبوظبى.
>ويشار إلى أن المؤتمر، الذى انطلق فى عام 1991، يهدف إلى تبادل الخبرات العربية والأوروبية فى مجال حماية البيئة، والاستفادة من الخبرات الدولية فى رفع الوعى البيئى، والتعرف على أحدث التقنيات فى مجال حماية البيئة. ويواكب المؤتمر الاحتفال بعاصمة البيئة، التى انطلقت قبل ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار عاصمة البيئة من الدول العربية كل عام، لتكون عاصمة للبيئة، تقديراً للجهود المتميزة التى تبذلها فى مجال حماية البيئة.
>وخلال السنه الأولى كان قد وقع الاختيار على الدمام من المملكة العربية السعودية، لتكون عاصمة البيئة لعام 2013، فى حين أنه فى عام 2014 تم اختيار محافظة الإسكندرية كعاصمة البيئة العربية الثانية.
>و صرح سعيد عيد الغفلى رئيس دائرة الشؤون البلدية، بـ"أن ما حققته إمارة أبوظبى من تطور مستمر فى مجال البيئة يوماً بعد يوم، إنما يعود الفضل فيه إلى حرص قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تحقيق توازن دقيق بين التنمية والاستغلال المستدام للموارد، وتعزيز مفاهيم وقيم التنمية المستدامة، والحفاظ على مكونات البيئة واستثمارها بالشكل الأمثل.
>وأشار إلى أن إمارة أبوظبى خطت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة فى مجال الحفاظ على البيئة، وتنمية مواردها، وتشجيع مبادئ التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن بلدية أبوظبى، وفى نهج يتطابق ويتوافق مع رؤية حكومة أبوظبى البيئية، أولت البيئة عناية خاصة وفائقة، كونها عنصراً جوهرياَ ومهماً من عناصر تحقيق التنمية المستدامة، حرصت خلاله على إدراج مفاهيم ومبادئ البيئة فى العمل البلدى، كونها أسساً جوهرية فى تطوير المجتمعات، واستثمارها فى التخطيط الاستراتيجى الخاص بأعمال ومشاريع البلدية.
>و عبرت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبى عن اعتزازها باختيار أبوظبى عاصمة للبيئة العربية لعام 2015، ووجهت شكرها للأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبى العربى، على هذه الجائزة القيّمة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة هى ترجمة للجهود المشتركة المبذولة من هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة، تولى اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة، تحقيقاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
>وجاء تتويج أبوظبى كعاصمة للبيئة العربية، على هامش الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر "حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة"، الذى نظمته الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبى العربى فى الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى.
>و تسلم الجائزة الدكتور محمد يوسف المدفعى المدير التنفيذى لقطاع السياسات والتخطيط البيئى المتكامل فى هيئة البيئة - أبوظبى.
>ويشار إلى أن المؤتمر، الذى انطلق فى عام 1991، يهدف إلى تبادل الخبرات العربية والأوروبية فى مجال حماية البيئة، والاستفادة من الخبرات الدولية فى رفع الوعى البيئى، والتعرف على أحدث التقنيات فى مجال حماية البيئة. ويواكب المؤتمر الاحتفال بعاصمة البيئة، التى انطلقت قبل ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار عاصمة البيئة من الدول العربية كل عام، لتكون عاصمة للبيئة، تقديراً للجهود المتميزة التى تبذلها فى مجال حماية البيئة.
>وخلال السنه الأولى كان قد وقع الاختيار على الدمام من المملكة العربية السعودية، لتكون عاصمة البيئة لعام 2013، فى حين أنه فى عام 2014 تم اختيار محافظة الإسكندرية كعاصمة البيئة العربية الثانية.
>و صرح سعيد عيد الغفلى رئيس دائرة الشؤون البلدية، بـ"أن ما حققته إمارة أبوظبى من تطور مستمر فى مجال البيئة يوماً بعد يوم، إنما يعود الفضل فيه إلى حرص قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تحقيق توازن دقيق بين التنمية والاستغلال المستدام للموارد، وتعزيز مفاهيم وقيم التنمية المستدامة، والحفاظ على مكونات البيئة واستثمارها بالشكل الأمثل.
>وأشار إلى أن إمارة أبوظبى خطت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة فى مجال الحفاظ على البيئة، وتنمية مواردها، وتشجيع مبادئ التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن بلدية أبوظبى، وفى نهج يتطابق ويتوافق مع رؤية حكومة أبوظبى البيئية، أولت البيئة عناية خاصة وفائقة، كونها عنصراً جوهرياَ ومهماً من عناصر تحقيق التنمية المستدامة، حرصت خلاله على إدراج مفاهيم ومبادئ البيئة فى العمل البلدى، كونها أسساً جوهرية فى تطوير المجتمعات، واستثمارها فى التخطيط الاستراتيجى الخاص بأعمال ومشاريع البلدية.
>و عبرت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبى عن اعتزازها باختيار أبوظبى عاصمة للبيئة العربية لعام 2015، ووجهت شكرها للأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية، ومركز التعاون الأوروبى العربى، على هذه الجائزة القيّمة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة هى ترجمة للجهود المشتركة المبذولة من هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة، تولى اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة، تحقيقاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.