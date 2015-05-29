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القبض على إخوانى بحوزته 90 قرص مخدر فى مترو الأنفاق

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القبض على إخوانى بحوزته 90 قرص مخدر فى مترو الأنفاق القبض على إخوانى بحوزته 90 قرص مخدر فى مترو الأنفاق
تمكنت الخدمة المعينة بمحطة المرج القديمة لمترو الأنفاق، من ضبط " محمد.ج" 29 سنة مندوب مبيعات، بحوزته كرتونة مدون عليها باللغة الانجليزية تامول إكس 225 بداخلها 90 قرص من ذات العقار .

وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وشارك فى العديد من التظاهرات الخاصة بها مع سابقة ضبطه فى قضية " جرائم شغب بمحطات مترو الأنفاق "، وبفحص هاتفه تبين أنه مشارك بالعديد من الصفحات الخاصة بالجماعة الإرهابية مثل ( إحنا شباب الأزهر هنوقع حكم العسكر ـ حملة اتحدوا – رابعة لن تموت – أولتراس نهضاوى – مشاريع شهادة ) والعديد من الصفحات المؤيدة للجماعات الإرهابية كما تبين سابقة ضبطه فى القضية رقم 10331/2013 " جرائم شغب داخل محطات المترو .

وباخطار اللواء السيد جاد الحق مدير شرطة النقل والمواصلات تحرر للمتهم المحضر رقم 2/358 أحوال قسم شرطة اول مترو الأنفاق لسنة 2015 إرساله بالمتهم والحرز الى قسم شرطة القديمة لقيده وعرضه على النيابة .

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مصر 365

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