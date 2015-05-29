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ضبط 60 ألف كيس عصير غير مطابق للمواصفات فى المحلة

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ضبط 60 ألف كيس عصير غير مطابق للمواصفات فى المحلة ضبط 60 ألف كيس عصير غير مطابق للمواصفات فى المحلة
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 60ألف كيس عصير، مصنوع من خامات رديئة ورخيصة الثمن وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بدون ترخيص بعزبة القصبى التابعة لقرية بلقينا مركز المحلة، قبل بيعها للجمهور خلال شهر رمضان الكريم.

وردت معلومات للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "أحمد .ي.ا.ا" 45سنة مقيم الهياتم مركز المحله باستئجار مخزن غير مرخص ملك "أشرف .ح.ح" عزبة القصبى التابعه لقرية بلقينا دائرة المركز لتصنيع العصائر من خامات رديئة ورخيصة الثمن وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية خاصة بكبرى الشركات وبيعها للجمهور، رغم علمه بكونها مغشوشة، مما يضر بالصحة العامة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والنقيب محمد نصر الضابط بالقسم وباستهداف المخزن تم ضبط ( 40000 ) عبوة عصائر تفاح مدون عليها شوب تفاح إنتاج الشركه الخليجيه للمواد الغذائيه زنة العبوه 130 جرام معده للبيع، (20000)عبوة عصائر مانجو إنتاج شركة أخوان فودز للتنميه زنة العبوه130جرام معده للبيع، ( 50 ) رول استيكرات مدون عليها أسماء مختلفه ( جنه - سما - تيوبست - ساره - نجا )، ( 4 ) حله إستالس سعة 1000 لتر مزوده بماتور تستخدم فى التصنيع ( 4 ) ماكينه لتعبئة تغليف المنتج، و ( 1 ) طلمبة مياه جوفيه تستخدم فى التصنيع بإجمالى (60000) عبوة عصائر متنوعه بوزن قدره(7800 لتر)وبسؤال أحمد .ي.ا قرر ملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 24154 جنح مركز المحلة.

أخطر العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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