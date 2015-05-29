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خطبة السويس تحدثوا عن تحويل القبلة والدروس المستفادة.. والأوقاف: لاشكاوى

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خطبة السويس تحدثوا عن تحويل القبلة والدروس المستفادة.. والأوقاف: لاشكاوى خطبة السويس تحدثوا عن تحويل القبلة والدروس المستفادة.. والأوقاف: لاشكاوى
شهدت معظم مساجد السويس حديث الخطباء عن " تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام والدروس المستفادة والعبر من ذلك "، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف والخطب الموحدة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف لـ " اليوم السابع ": إن الخطباء التزموا بالخطب اليوم، والتى كانت تحت عنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، ولم تتلقى المديرية أى شكاوى بوجود أى خطب خارجة عن السياق، أو الحديث فى أمور سياسية.

وأضاف أن الخطباء تحدثوا عن الدروس المستفادة من تحويل القبلة، ومكانة النبى صلى الله عليه وسلم، وعظيم منزلته، و الامتثال الله عز وجل، والانقياد له، وحب الوطن، والانتماء له، وبيان العناية بشأن الصلاة، ومكانة المسجد الأقصى، وواجب المسلمين نحوه.

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