صاحب محل مأكولات شعبية يشنق نفسه لمعاناته من مرض نفسى بالشرقية

أقدم صاحب محل مأكولات شعبية على شنق نفسه داخل مسكنه بدائرة قسم ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لمعاناته من مرض نفسى.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور قسم ثانى الزقازيق يفيد تلقيه بلاغاً من "على أ م" 32 سنة صاحب محل مأكولات شعبية ومقيم المنشية الجديدة الجمباز دائرة القسم بوفاة شقيقه "محمد" 42 سنة صاحب محل مأكولات شعبية ومقيم بذات الناحية إثر قيامه بشنق نفسه داخل مسكنه، وأضاف أنه يعانى من مرض نفسى ولم يشتبه فى وفاته جنائيا.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3344 ادارى القسم لسنة 2015 جارى العرض على النيابة العامة.