ضبط 106 قطع أسلحة و227 قضية مخدرات

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات مكبرة، نجحت فى ضبط 106 قطع أسلحة نارية، بينها بندقية آلية من الأسلحة الشرطية المستولى عليها، إضافة إلى ضبط 227 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و6 متهمين بممارسة البلطجة والسرقة بالإكراه، 60 هاربا من السجون والمراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، مع تنفيذ 27295 حكما متنوعا، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 1095 دراجة نارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.