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«الزراعة»تطرح 150ألف شنطة رمضان بـ50 جنيهًا وغرفة لمتابعة الأسعار

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وزير الزراعة

وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بإدارة التسويق التابعة لقطاع الانتاج بالوزارة، وذلك لوضع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتيسير على المواطنين وتوفير المنتجات لهم بأسعار مخفضة.

من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، أن غرفة العمليات قامت بدراسة ومتابعة المواد الغذائية بالأسواق المختلفة، خاصة الخضر واللحوم والدواجن والأسماك، لافتًا أن حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن هناك تنسيق دائم مع وزارة لتوفير كافة السلع الأساسية والتموينية وكافة إحتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الإستهلاكية.

وأضاف؛ أنه يتم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، لافتًا أنه تم تسيير السيارات المتنقلة بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة كالمنوفية والقليوبية والغربية وبني سويف والفيوم والوادي الجديد لعرض المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 حتى 25% وتصل في بعض الأحيان إلى 40%، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا تعميم التجربة لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع؛ أنه سيتم عرض 150 ألف “شنطة رمضان” بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالمحافظات تحتوي على زيت طعام، أرز، مكرونة، بلح، صلصة، فاصوليا، فول تدميس بلدي، عدس، شاي و سكر، بسعر 50 جنيه ، بدلًا من 62 جنيه قيمة التكلفة الحقيقية لها، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطي المحافظات المختلفة، فضلاً عن العمل في أيام الأجازات الرسمية للمساهمة في ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مكونات الشنطة الرمضانية

مكونات الشنطة الرمضانية

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