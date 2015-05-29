ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع شاسيهات سيارات غير مرخصة بالإسكندرية

نجحت مباحث مرور الإسكندرية، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، من ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة هاربة تخصص فى النصب على مالكى مركبات النقل وإعطائهم شاسيهات لسياراتهم غير مرخصة.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام كل من "عبد النبى.ح.م" 53 سنة بدون عمل مقيم دائرة سيدى جابر ومحل إقامة آخر كفر الدوار- محافظة البحيرة، ونجله "ح.ع" 27 سنة عامل مقيم دائرة سيدى جابر، و"صفاء.م.ح" 37 سنة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة دمنهور- محافظة البحيرة السابق اتهامها فى القضية جنح قسم برج العرب " تزوير"، بالنصب على مالكى مركبات النقل التى تعرضت شاسيهات سيارتهم للتلف بحكم عوامل الطبيعة وإيهامهم بقدرتهم على توفير شاسيهات بديلة لسياراتهم من المصانع المنتجة، مما يؤدى لإلغاء ترخيص تلك المركبات وفقًا لإحكام المادة 17 من قانون المرور رقم 121لسنة 2008م، نظرًا لحدوث تعديل بشاسيه السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى واعترفا باشتراكهما مع المتهمة الثالثة فى النصب على كل من "إبراهيم.ر.ف"، و"محمد.ا.س"، و"على.ح.ع"، و"محمد.ا.م".

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بشرائهم شاسيهات لسياراتهم من المتهمين المذكورين بإجمالى مبلغ 35 ألف جنيه، وعند توجههم لإدارة المرور تبين عدم مطابقتها للمواصفات، وتم إلغاء تراخيص السيارات، والتحفظ عليها، وجار العمل على ضبط المتهمة الثالثة، وتحرر المحضر إدارى قسم برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة.