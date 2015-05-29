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سقوط عامل بحوزته 200 جرام أفيون أثناء استقلاله سيارة بقنا

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سقوط عامل بحوزته 200 جرام أفيون أثناء استقلاله سيارة بقنا سقوط عامل بحوزته 200 جرام أفيون أثناء استقلاله سيارة بقنا
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى، رئيس الإدارة، من ضبط كمية من الأفيون المخدر بحوزة عامل بقنا.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد تفيد قيام "خالد ا ع" 40 سنة عامل مقيم السمطا قنا، بالاتجار فى المواد المخدرة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن كل من الرائدين ياسر صقر وأحمد حفنى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، وبعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من الأفيون بلغت 200 جرام أفيون أثناء استقلاله سيارة بمدينة قنا.

جار تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365