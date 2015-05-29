الداخلية السعودية: مقتل انتحاري و3 آخرين خلال إحباط محاولة تفجير مسجد بالدمام

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن وفاة أربعة فى التفجير الذى وقع اليوم فى محيط مسجد العنود بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية ، إن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله وتوفيقه من إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية لاستهداف المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام، وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، حيث تمكن رجال الأمن من الاشتباه بسيارة عند توجهها لمواقف السيارات المجاورة للمسجد وعند توجههم إليها وقع انفجار فى السيارة نتح عنه مقتل «4» أشخاص يُعتقد أن أحدهم على الأقل كان قائد السيارة، واشتعال نيران فى عدد من السيارات.

وأشارت الداخلية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الجهات الأمنية باشرت استكمال إجراءات الضبط الجنائى والتحقيق فيه، لافتة إلى أنها ستصدر بيانا بالتفاصيل ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.