أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
أمر أحمد سيد وكيل نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهم "عمرو ج ق" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم ، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 9 لفات من البانجو كانت معدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365