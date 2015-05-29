حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

أمر أحمد سيد وكيل نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهم "عمرو ج ق" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم ، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 9 لفات من البانجو كانت معدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.