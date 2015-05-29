محافظ القليوبية: نتوقع استثمارات بـ100 مليون جنيه فى العام المالى الجديد

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لن يقبل بعودة مليم واحد من مشروعات الخطة الاستثمارية بسبب التقاعس أو تاخر الطرح مهما كانت الأسباب، مشيرا أنه سيتم التحقيق مع أى مسئول مهما كان حجمه أو وزنه تسبب فى عدم الاستفادة من الاموال المخصصة للمشروعات بالخطة، وقال إنه سيراجع هذا الأمر بنفسه فى 30 يونيو القادم، والتحقيق فى انتظار المتقاعسين، مشيرا "أننا فى أمس الحاجة لأى مشروع خدمى ولايمكن ان نقبل بالتأخير والأعذار مرفوضة مقدما".

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه يجرى من الآن الإعداد لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة العام المالى الجديد، وسيتم طرح المشروعات الجديدة بالكامل على الرأى العام القليوبى عبر وسائل الإعلام والموقع الرسمى للمحافظة للاستماع إلى آراء الناس وتحديد الأولويات وفق نتائج هذا الاستطلاع الذى يجرى لأول مرة بالإقليم فى إطار المشاركة المجتمعية فى صنع القرار، لأننا لا يجب أن نعمل بمعزل عن الناس باعتبارهم المستفيدين من هذه المشروعات.

وأوضح ان الخطة الاستثمارية الجديدة سوف تشهد طفرة فى كثير من المشروعات الخدمية وكذا مشروعات البنية الاساسية، حيث تبلغ جملة الإستثمارات المتوقعة 100 مليون جنيه على الأقل بخلاف مشروعات الوزارات التى يتم تنفيذها فى قطاعات المياه والصرف الصحى والسكان والصحة.

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