رويترز : مقتل شخصين في انفجار عند مدخل مسجد بالدمام في السعودية

فجر انتحاري نفسه، منذ قليل، عند مدخل مسجد العنود في الدمام بالسعودية.

ووفقاً لما أفادت به “قناة العربية” أن الانتحاري تنكر في زي امرأة، ومنعه حارس المسجد من الدخول.

وأسفر التفجير الانتحاري، وفقاً لـ” رويترز” عن مقتل شخصين، وقال شاهد إن سيارة انفجرت قرب مسجد شيعي بمدينة الدمام السعودية، اليوم الجمعة، وإن شخصين قتلا.

وأضاف الشاهد الذي عرف نفسه باسم “أحمد ” فقط لرويترز أنه كان مع أسرته قرب المسجد عندما وقع الانفجار الذي لا يعرف سببه.

وأضاف أن بعض معارفه في المسجد أخبروه بأن شخصا قتل وكذلك قتل مفجر.

وقال مراسل “سكاي نيوز” أن الحادث وقع في موقف للسيارات، وقد شوهدت السيارة تحترق.