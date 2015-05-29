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طارق يحيى لـ في الجول: الفوز جاء في وقته قبل مواجهة الكبير

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طارق يحيى لـ في الجول: الفوز جاء في وقته قبل مواجهة الكبير طارق يحيى لـ في الجول: الفوز جاء في وقته قبل مواجهة الكبير

أكد طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي أن هدفه في الوقت الحالي بات منصبا في الحصول على المركز الرابع في في الدوري المصري.

وكان فريق الدراويش قد حقق الفوز على الجونة بهدف نظيف رفع رصيده إلى 38 نقطة.

هذا الفوز هو الثالث على التوالي للإسماعيلي فيما يحدث لأول مرة هذا الموسم سواء مع المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو أو خليفته يحيى.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "أبحث عن المركز الرابع. أنا أعلم طموحات الفريق وما يستطيع تحقيقه".

وتابع "منذ توليت المسؤولية وأنا أحدد أهدافي بشكل واقعي. وهذا يساعدني في الوصول إلى ما أريد".

وأضاف "لقاء الجونة كان لابد من الفوز به حتى يواصل الفريق تقدمه فى ترتيب جدول المسابقة لنعوض ما فاتنا. لا تنسوا أن الإسماعيلي بدأ الموسم فاقدا لـ6 نقاط".

وأتم "الفريق كذلك كان يفتقد للثقة. لهذا الفوز جاء في موعده قبل لقاء المقاولون العرب، لأننا نعلم صعوبة مواجهة جهاز فني يقوده الكبير حسن شحاتة".

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