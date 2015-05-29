أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب كوكا السابق يجيب لـ في الجول: لماذا تتهافت عليه الأندية الكبرى؟

Google+ Print
مدرب كوكا السابق يجيب لـ في الجول: لماذا تتهافت عليه الأندية الكبرى؟ مدرب كوكا السابق يجيب لـ في الجول: لماذا تتهافت عليه الأندية الكبرى؟

اقترب أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي من الانضمام رسميا إلى بنفيكا بعد اجتيازه الكشف الطبي في بطل الدوري البرتغالي يوم الأربعاء.. لكن لماذا أصبح الشاب المصري مطلوبا في الفرق الكبرى بعد ثلاث مواسم من الاحتراف؟

وبدأ كوكا مسيرته في الأهلي قبل اتخاذه قرارا الاحتراف في سن صغيرة عبر بوابة ريو أفي في أكتوبر 2011.. وخلال ثلاث سنوات سجل 15 هدفا في 35 مباراة.

واحتل كوكا -22 عاما- الترتيب الخامس في قائمة هدافي الدوري البرتغالي الموسم الماضي. لكن هل هذا كاف ليكون مطلب للفرق الكبرى مثل بنفيكا؟

وقال ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب للشباب ومدرب كوكا الأسبق: "أعلم منذ فترة طويلة عن قرب انضمام كوكا إلى بنفيكا وهو يستحق اللعب للأندية الكبرى في أوروبا".

وأوضح "كوكا يتميز عن زملائه في أنه داخل منطقة الجزاء يمكنه إنهاء الهجمات بسهولة وهذا النوع من المهاجمين مطلوب في أوروبا".

وسجل كوكا معظم أهدافه داخل منطقة الجزاء لكنه أجاد التصويب القوي من خارج الصندوق بكلتا قدميه خاصة في الموسم الماضي.

وتابع "أعلم أنه قادر على التألق وسيظهر بمستوى أفضل مما أظهره في المواسم الثلاثة الماضية في أوروبا وستكون نقلة كبرى في حياته".

وأضاف ضياء السيد "صغر سن كوكا أيضا له عامل كبير ويمنحه فرصة قوية للتألق.. بنفيكا ينافس كل عام ويلعب في دوري أبطال أوروبا سنويا وهذا سيفيده ويزيد خبراته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب