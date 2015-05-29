مدرب كوكا السابق يجيب لـ في الجول: لماذا تتهافت عليه الأندية الكبرى؟

اقترب أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي من الانضمام رسميا إلى بنفيكا بعد اجتيازه الكشف الطبي في بطل الدوري البرتغالي يوم الأربعاء.. لكن لماذا أصبح الشاب المصري مطلوبا في الفرق الكبرى بعد ثلاث مواسم من الاحتراف؟

وبدأ كوكا مسيرته في الأهلي قبل اتخاذه قرارا الاحتراف في سن صغيرة عبر بوابة ريو أفي في أكتوبر 2011.. وخلال ثلاث سنوات سجل 15 هدفا في 35 مباراة.

واحتل كوكا -22 عاما- الترتيب الخامس في قائمة هدافي الدوري البرتغالي الموسم الماضي. لكن هل هذا كاف ليكون مطلب للفرق الكبرى مثل بنفيكا؟

وقال ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للشباب ومدرب كوكا الأسبق: "أعلم منذ فترة طويلة عن قرب انضمام كوكا إلى بنفيكا وهو يستحق اللعب للأندية الكبرى في أوروبا".

وأوضح "كوكا يتميز عن زملائه في أنه داخل منطقة الجزاء يمكنه إنهاء الهجمات بسهولة وهذا النوع من المهاجمين مطلوب في أوروبا".

وسجل كوكا معظم أهدافه داخل منطقة الجزاء لكنه أجاد التصويب القوي من خارج الصندوق بكلتا قدميه خاصة في الموسم الماضي.

وتابع "أعلم أنه قادر على التألق وسيظهر بمستوى أفضل مما أظهره في المواسم الثلاثة الماضية في أوروبا وستكون نقلة كبرى في حياته".

وأضاف ضياء السيد "صغر سن كوكا أيضا له عامل كبير ويمنحه فرصة قوية للتألق.. بنفيكا ينافس كل عام ويلعب في دوري أبطال أوروبا سنويا وهذا سيفيده ويزيد خبراته".