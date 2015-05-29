أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. تضارب على مواقع التواصل الاجتماعى حول انفجار الدمام بالسعودية

Google+ Print
بالصور.. تضارب على مواقع التواصل الاجتماعى حول انفجار الدمام بالسعودية بالصور.. تضارب على مواقع التواصل الاجتماعى حول انفجار الدمام بالسعودية
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا وفيديوهات، زعموا أنها لتفجير مسجد الحسين، والذى يرتاده الشيعة فى حى العنود بالدمام، فى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية .

وكان رواد الموقع قد تداولوا أنباء عن وقوع انفجار بمحيط مسجد الحسين عقب انتهاء صلاة الجمعة، فيما روج آخرون لرواية مختلفة، مفادها أن ما حدث فى الدمام ليس انفجارا بل حريق فى سيارة فى محيط المسجد دون وجود شبهة تفجير إرهابى.

داعمو رواية أنه تفجير إرهابى تداولوا صورا تؤكد وجود أشلاء، وأنباء عن وقوع وفيات حيث ذكر أحد النشطاء وفاة شخص هو عبدالجليل طه الاربش دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما تقوم قوات الأمن السعودية من التحقق من الحدث ومعرفة أسبابه وطبيعته والقائمين عليه.


>
>- شاهد عيان لـ"واتس آب اليوم السابع".. تفجير بمحيط مسجد للشيعة فى السعودية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل