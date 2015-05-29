بالصور.. تضارب على مواقع التواصل الاجتماعى حول انفجار الدمام بالسعودية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا وفيديوهات، زعموا أنها لتفجير مسجد الحسين، والذى يرتاده الشيعة فى حى العنود بالدمام، فى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

وكان رواد الموقع قد تداولوا أنباء عن وقوع انفجار بمحيط مسجد الحسين عقب انتهاء صلاة الجمعة، فيما روج آخرون لرواية مختلفة، مفادها أن ما حدث فى الدمام ليس انفجارا بل حريق فى سيارة فى محيط المسجد دون وجود شبهة تفجير إرهابى.

داعمو رواية أنه تفجير إرهابى تداولوا صورا تؤكد وجود أشلاء، وأنباء عن وقوع وفيات حيث ذكر أحد النشطاء وفاة شخص هو عبدالجليل طه الاربش دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما تقوم قوات الأمن السعودية من التحقق من الحدث ومعرفة أسبابه وطبيعته والقائمين عليه.

- شاهد عيان لـ"واتس آب اليوم السابع".. تفجير بمحيط مسجد للشيعة فى السعودية

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