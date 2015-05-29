أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التضامن الاجتماعى" بالسويس: 990 طفلا يمارسون أعمال التسول بالمحافظة

Google+ Print
"التضامن الاجتماعى" بالسويس: 990 طفلا يمارسون أعمال التسول بالمحافظة "التضامن الاجتماعى" بالسويس: 990 طفلا يمارسون أعمال التسول بالمحافظة
قالت مديحة نون وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، إن هناك 990 طفل شوارع يمارسون أعمال التسول بجميع أنحاء المحافظة، ويعملون بالإشارات المرورية وعلى المقاهى وأمام المديريات الخدمية، وتم رصد أماكن تواجدهم وتحديد هويتهم وأعمارهم.

وأضافت وكيلة وزارة التضامن لـ"اليوم السابع" أن هذا الحصر توصلوا إليه بعد عمل ضخم استمر خلال الأشهر الماضية بمشاركة 60 أخصائيًا فى 9 فرق بجميع أنحاء المحافظة.

وتابعت أن هذه الحملة تأتى لحصر كل أطفال الشوارع ضمن الحملة التى أطلقتها والرئاسة تحت شعار "أطفال بلا مأوى" لدارسة كيفية التعامل معهم وحل هذه المشكلة بشكل جذرى.

وأضافت أن الأطفال المتسولين المتواجدين بالسويس وافدون على المحافظة للعمل بهذه الوظيفة ثم يذهبون مرة أخرى لمحافظاتهم أو الاختباء فى أماكن سكنية، مؤكدة أنه لا يوجد أطفال يبيتون فى الشوارع وأن هؤلاء يعملون فى مهنة التسول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية