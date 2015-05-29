"التضامن الاجتماعى" بالسويس: 990 طفلا يمارسون أعمال التسول بالمحافظة

قالت مديحة نون وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، إن هناك 990 طفل شوارع يمارسون أعمال التسول بجميع أنحاء المحافظة، ويعملون بالإشارات المرورية وعلى المقاهى وأمام المديريات الخدمية، وتم رصد أماكن تواجدهم وتحديد هويتهم وأعمارهم.

وأضافت وكيلة وزارة التضامن لـ"اليوم السابع" أن هذا الحصر توصلوا إليه بعد عمل ضخم استمر خلال الأشهر الماضية بمشاركة 60 أخصائيًا فى 9 فرق بجميع أنحاء المحافظة.

وتابعت أن هذه الحملة تأتى لحصر كل أطفال الشوارع ضمن الحملة التى أطلقتها الحكومة والرئاسة تحت شعار "أطفال بلا مأوى" لدارسة كيفية التعامل معهم وحل هذه المشكلة بشكل جذرى.

وأضافت أن الأطفال المتسولين المتواجدين بالسويس وافدون على المحافظة للعمل بهذه الوظيفة ثم يذهبون مرة أخرى لمحافظاتهم أو الاختباء فى أماكن سكنية، مؤكدة أنه لا يوجد أطفال يبيتون فى الشوارع وأن هؤلاء يعملون فى مهنة التسول.