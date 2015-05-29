أهالى طوخ يتهمون مسئولى المساحة بالقليوبية بتغيير مسار الطريق الحر

تقدم عدد من أهالى قرية مشتهر مركز طوخ بالقليوبية المتضررون من محاولات تغيير مسار الطريق الحر "بنها- شبرا الخيمة" بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء المنشورة بالجريدة الرسمية الخاصة بهذا الشأن بالبلاغ رقم 609 لسنة 2015 نيابة إدارية بنها والشكوى 30 لسنة 2015 بنيابة الأموال العامة ببنها ضد مسئولى المساحة بالمحافظة.

واتهم الأهالى المسئولين بمجاملة زوج شقيقة أحد قيادات الهيئة والذى يعد أحد أكبر المستفيدين من تغيير مسار الطريق للمسار الجديد وعرضوا على غير الحقيقة على وزير النقل ومحافظ القليوبية خلال زيارتهما الأخيرة لتفقد المشروع وحل الأزمة على الطبيعة أن المسار القديم المعتمد يمر بالكتلة السكنية وسيلتزم مع تنفيذه هدم كلية الزراعة والطب البيطرى جامعة بنها بالإضافة إلى هدم عزبتين، مشيرين إلى أن هذا مخالف للواقع والحقيقة، مطالبين بلجنة محايدة للمعاينة على الطبيعة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن الحكومة جادة فى التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بعيدا عن القرارات الفوقية، موضحا "أننا نفضل أولا مصلحة المواطن وإذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المواطن فى بعض المشروعات القومية، فالأولى هنا مصلحة الدولة لأن هذه المشروعات فى الأساس تهدف لخدمة المواطنين"، مشيرا إلى أن الدولة لن تتعنت مع المواطنين إذا كان الحل فى الإمكان.

وأكد المحافظ أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خط أحمر، مشيرا إلى "أننا لن نسمح بتعطل هذه المشروعات تحت أى ظرف من الظروف"، وأوضح أن الدولة حينما تنزع الملكية للأراضى فهذا حقها الدستورى طالما كان المشروع القومى لصالح المواطنين ويحقق المصلحة العليا للوطن.