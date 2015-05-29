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"واتس آب اليوم السابع": العثور على قنبلة فى قرية الحبالصة بأسيوط

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"واتس آب اليوم السابع": العثور على قنبلة فى قرية الحبالصة بأسيوط "واتس آب اليوم السابع": العثور على قنبلة فى قرية الحبالصة بأسيوط
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، شارك أحد القراء بأنه تم العثور على قنبلة بقرية الحبالصة بالقوصية فى أسيوط، وجار التعامل معها الآن، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية هى التى اكتشفت القنبلة.

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