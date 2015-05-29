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التحفيز الكهربائى لخلايا المخ قد يساعد مرضى الفصام

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التحفيز الكهربائى لخلايا المخ قد يساعد مرضى الفصام التحفيز الكهربائى لخلايا المخ قد يساعد مرضى الفصام
أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن الاستعانة بالتحفيز الكهربائى لخلايا المخ قد يعمل على تحسين الذاكرة على المدى القصير لدى مرضى الفصام، وفقا لدراسة جديدة قام بها باحثون فى الولايات المتحدة.

وأوضح الباحثون أن التقنية المستغلة تعرف باسم "التحفيز الكهربائى" عبر الجمجمة، تنطوى على أقطاب مغطاة بالإسفنج توضع على رأس المريض ويمر عبره تيار كهربائى ضعيف بينهما.

وقال الدكتور "ديفيد شروترين" أستاذ الطب النفسى والعلوم السلوكية فى كلية الطب بجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، إن ضعف الإدراك مثل الهلوسة التى تظهر بين مرضى الفصام، يمكن علاجها بواسطة التحفيز الكهربائى غير المباشر لخلايا المخ عبر الجمجمة حيث يمكن أن تعطيهم فرصا للعيش حياة طبيعية.

وأضاف "شروترين" أن تقنية التحفيز غير المباشر لخلايا المخ يعد وسيلة فعالة ولا تسبب أية آثار جانبية، ليتمكن مريض الفصام من التفكير بشكل أكثر وضوحا وهو من شأنه مساعدته فى المساهمة المباشرة فى مكافحة المرض المدمر.

وقد استهدف الفريق البحثى منطقة فى المخ تعرف باسم "القشرة قبل الجبهية الظهرية الوحشية اليسرى"، والتى تلعب دورا هاما على المدى القصير فى الذاكرة العاملة بين مرضى الفصام.

وفى محاولة لتقييم هذا الاتجاه العلاجى الجديد، عكف الباحثون على تحليل الحالة المرضية لأكثر من 11 مريض فصام، حصل كل اثنين على العلاج لمدة 30 دقيقة باستخدام شحنات موجبة كمجموعة التحكم.

وأشارت المتابعة إلى ارتباط التحفيز بشكل كبير بتحسين كفاءة أداء الذاكرة مع حدوث بعض التغييرات الطفيفة فى القدرة على استرجاع الكلمات والمهارات اللفظية.

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مصر 365