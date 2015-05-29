السلوك العدوانى والحركة المفرطة والتمرد مؤشرات لإصابة طفلك بالاكتئاب

أكدت الدكتورة نهى سامى السبع، استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين بطب عين شمس، خلال انعقاد مؤتمر وحدة الطب النفسى بطب عين شمس، أن الأطفال يمكن أن يصابوا بالاكتئاب، فالعديد من الدراسات أثبتت أنه فى الفترة الأخيرة ارتفعت معدلات حدوث الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين مما يثير الاهتمام عن أسباب هذا الارتفاع فى هذا المعدل خاصة أن اكتشاف الاكتئاب فى الأطفال أكثر تعقيدًا عنه فى الكبار حيث يظهر الاكتئاب فى صورة اضطرابات سلوكية مفاجئة وغير معتادة ولا يستطيع الطفل التعبير عما بداخله وعن مشاعره وأفكاره فيميل بعض الأطفال إلى السلوك العدوانى أو الحركة المفرطة أو رفض أوامر الأهل وعدم طاعتهم مع حدوث تدهور ملحوظ فى مستواهم الدراسى مما يثير غضب كثير من الأهل ويرجعونه إلى عدم تربية الطفل الأمر الذى يؤدى إلى تأخر الاكتشاف وتأخر العلاج ويزيد من تدهور الحالة، ولذلك تنصح الأهل دائمًا بملاحظة التغير فى سلوكيات الطفل ومتابعتها باهتمام واللجوء إلى طبيب نفسى أطفال للتشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن الطبيب النفسى يقوم بمناظرة الأهل والطفل كل على حدة لتحديد الظروف الأسرية ومدى تأثيرها ومساعدة الطفل على التعبير عن نفسه ومشاعره وأفكاره عن طريق اللعب والرسم ويبدأ بشرح طبيعة علاقاته ما بينه وبين الأسرة واستنباط أسباب إصابته بالاكتئاب، فليس بالضرورة إصابة الطفل بالاكتئاب لأسباب اجتماعية فقط حيث يحدث خلل فى بعض الأحيان فى الموصلات العصبية الكيميائية فى المخ ولذلك يتم مساعدة الطفل وعلاجه بالعقاقير الطبية مع عمل جلسات نفسية معرفية متخصصة بالتخاطب مع الطفل وإرشاد الأسرة حول كيفية التعامل معه ودعمه نفسيا ودراسيا واجتماعيا.

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