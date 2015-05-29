اليوم.. ألتراس جرين إيجلز ينظم مسيرة لرفض إحالة متهمى أحداث بورسعيد للمفتى

أعلنت رابطة ألتراس جرين إيجلز تنظيم مسيرة، اليوم الجمعة، احتجاجا على إحالة 11 متهماً فى أحداث بورسعيد إلى مفتى الجمهورية.

وأكدت مصادر مطلعة أن المسيرة جاءت تزامنًا مع إعلان النطق بالحكم، غدا السبت، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمجزرة استاد بورسعيد فى فبراير 2012 والتى أحال فيها قاضى جنايات بورسعيد فى جلستها الأخيرة أوراق 11 متهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتنفيذ حكم الإعدام.

ومن المنتظر أن تخرج المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد مريم بحى المناخ، للمطالبة ببراءتهم نظرا لما وقع عليهم من ظلم فادح.