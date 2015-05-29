رفع إشغالات 85 بائعا متجولا بالسوق السياحى فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية فى أسوان خلال الـ24ساعة الماضية حملة مكبرة بالسوق السياحى، كان من نتائجها رفع إشغالات 85 بائعا متجولا.

ومر قسم شرطة المرافق برئاسة العقيد عادل فوزى بالاشتراك مع مجلس المدينة على شارع امتداد أبطال التحرير وشارع السوق السياحى من بداية شارع عباس فريد حتى ميدان المحطة، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 70 حالة إشغال للباعة الجائلين بدون تحرير محضر ورفع 15 إشغال طريق تم فيها تحرير محاضر.

كما أسفرت جهود حملة شرطة المرافق عن ضبط 20 حالة مخالفة شروط البيئة، وجار إحالة كافة المحاضر للنيابات المختصة.