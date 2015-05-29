مؤسسة ميدان الجنوب تطلق اليوم مبادرة "زيك أنا إنسان" بالأقصر

تطلق مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بالأقصر، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وجمعية المصرى للتنمية والتدريب، وفريق ماركر ميديا للإعلام، مبادرة "زيك أنا إنسان" لدعم عمال النظافة، من ميدان أبو الحجاج فى الثامنة والنصف صباحاً ببندر الأقصر.

ومن جانبه أكد أشرف الهلالى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة من المبادرات، التى ستقوم بها المؤسسة خلال الأيام القادمة، مضيفاً أنه سيتجمع المشاركون فى المبادرة وعلى رأسهم مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ورئيس مدينة الأقصر، بساحة مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب بالأقصر أنه من المقرر أن يتم تسليم 10 شهادات تقدير لأفضل 10 عمال نظافة على مستوى المحافظة، فى نهاية فعاليات المبادرة، فيما أوضحت أسماء البتيتى، المدير التنفيذى لمؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، أن المبادرة تأتى ضمن سلسة مبادرات تقوم عليها المؤسسة، رغبة فى عمل حراك مجتمعى يرتقى بالوعى العام للشباب، تطبيقاً لمبدأ المسئولية الاجتماعية للأفراد، التى ساهمت فى تنمية المجتمعات وتعزز روح العمل التطوعى.