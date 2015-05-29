حزب مصر بلدى ينظم قافلة طبية لأهالى الهرم على مدار يومين

نظمت أمانة الشباب بحزب مصر بلدى برئاسة الدكتور مجدى البطران، قافلة طبية على مدار يومين بالهرم، وتحديدًا فى مناطق نزلة البطران وكفر المنفى وكفر الجبل ونزلة السيسى ونزلة السمان وتقسيم أبوطالب ومساكن كفر الجبل بالهرم.

ضمت القافلة عددا من أطباء من وزارة الصحة والسكان، متخصصون فى "الباطنة، والأطفال، الأسنان، والسونار، ونساء وولادة، والكشف عن الأورام"، وتم إجراء الكشف على الأهالى، وتقديم الدواء للمرضى مجانًا.

وقال الدكتور مجدى البطران، أمين شباب حزب مصر بلدى، لـ"اليوم السابع"، إن الحزب سوف يقيم قافلتين خلال الأيام المقبلة، لمناطق المنشية وكعبيش وكفر غطاطى وكفر نصار وكوم بكار وعزبة جبريل وحدائق الأهرام بالهرم.



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الإطفاء أثناء الكشف الطبى على الأهالى



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إجراء الكشف على سيدة من الأهالى



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طبيب القافلة ينتهى من الكشف الطبى على مواطنة



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أطباء متخصصون فى "الباطنة، والأطفال، الأسنان، والسونار، ونساء وولادة، والكشف عن الأورام".



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الدكتور مجدى البطران، أمين شباب حزب مصر بلدى، مع منظمى القافلة



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إجراءات الكشف تتم بسهولة ويسر