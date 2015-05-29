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ضبط سلع مجهولة وكميات من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

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ضبط سلع مجهولة وكميات من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج ضبط سلع مجهولة وكميات من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج
تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث بمديرية أمن سوهاج، من تنفيذ حملة أمنية، بإشراف العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة جنوب الصعيد، بالتنسيق وكيل وزارة التموين بسوهاج.

أسفرت الحملة عن ضبط محمد ص 24 عاما صاحب محل لبيع المنظفات ويقيم دائرة مركز المنشاه لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر وضبط بحيازته عدد"50" لتر سائل بريل وعدد"40" كيس كلور زنة الكيس "1" كجم – عدد "1" برميل كلور زنة 25 كجم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وضبط ضبط "65" لتر سولار مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين وضبط "60" لتر سولار مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين تــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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مصر 365

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