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مصرع مريض نفسى أسفل عجلات قطار فى طما بسوهاج

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مصرع مريض نفسى أسفل عجلات قطار فى طما بسوهاج مصرع مريض نفسى أسفل عجلات قطار فى طما بسوهاج
لقى عامل يعانى من مرض نفسى فى نهاية العقد الرابع من العمر مصرعه أسفل عجلات قطار بناحية مزلقان محطة مشطا دائرة مركز شرطة طما وتم نقله جثة هامدة للمستشفى المركزى.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد وفاة عامل أسفل عجلات قطار بدائرة المركز.

والانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما، بوصول محمود م ع 49 عاما عامل ويقيم بناحية العتامنة – دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث قطار، وتبين أنه أثناء عبور المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة على بعد 300 متر من مزلقان سكة حديد مشطا اصطدم بـه قطار أسوان القاهرة مما نتج عنه وفاته.

بسؤال نجل شقيق المتوفـى محمد ع م ع 39 عاما لحام ويقيم بذات الناحية، قرر بأن عمه المتوفـى يعانى من مرض نفسى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفـى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تنسيقاً وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2351 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365