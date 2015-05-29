خلى بالك.. عادات خاطئة تفعلها فى الحر تصيبك بالالتهاب الرئوى

عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، يقوم البعض بممارسة بعض العادات الخاطئة للتغلب على الحر دون الإنتباه بأن لها تأثير سلبى على صحتهم.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية، إن هناك بعض العادات الخاطئة التى يفعلها البعض فى درجات الحرارة المرتفعة، مما لها أثر ضار على الصحة وقد تؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى، بالأخص لمن يعانون من حساسية الصدر والأنف، منها الخروج من الجو الحار إلى البارد كالمكيفات، غسل الوجه أكثر من مرة فى اليوم أو الاستحمام بالماء البارد والخروج للجو الحار.

ويتابع أن عند الاستحمام بالماء البارد أو التواجد فى التكييف، أو وضع قطع الثلج على الوجه والجسم، تحدث تأثير سلبى على صحة الجسم، مما تؤدى إلى الالتهاب الرئوى.

يستكمل د. أحمد الحلفاوى أن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لحرارة الجو، ويفرزون الكثير من العرق، ويتعرضن فجأة لهواء بارد أو الاستحمام، مما يؤدى ذلك إلى إصابتهم بحساسية الصدر والتهابات الصدر والشعب الهوائية.

لذا يوصى أستاذ أمراض الصدر عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، توخى الحذر من التعرض للهواء البارد فجأة، وعدم وضع الثلج أو الاستحمام بالماء البارد، وبالأخص عند إفراز الجسم الكثير من العرق.