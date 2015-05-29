دراسة: السود الفقراء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن السود الأكثر فقراً الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً أكثر عرضة ثلاثة أضعاف للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة بالسود الأغنياء.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 5300 من الأمريكيين السود، ووجدوا أيضاً أن النساء السود من الأشخاص ذوات الدخل الأدنى كانت لديهم مخاطر أكثر من الضعف للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فى ذلك الوفاة بالمقارنة بالأشخاص السود الأغنياء.

وقال مؤلف الدراسة شمشون غبريب، وهو عالم فى المعهد القومى الأمريكى لأبحاث الجينوم البشرى، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن السبب فى هذه المشاكل يرجع إلى مجموعة من العوامل المادية والاجتماعية.

وأكد الباحثون خلال الدراسة، على الحاجة لمزيد من الوعى من مرض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص السود.

وهناك واحدة من كل أربع حالات وفاة فى الولايات المتحدة ناجمة عن أمراض القلب، والذى هو السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

ولكن أمراض القلب والشرايين هى الأعلى حتى بين السود، وما يقرب من نصف جميع البالغين السود لديهم شكلا من أشكال مرض القلب والأوعية الدموية، وأنهم مرتين أكثر عرضة للمعاناة من الإصابة بسكتة دماغية بالمقارنة بالبيض، وفقاً لجمعية القلب الأمريكية (AHA).

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى 27 مايو فى مجلة جمعية القلب الأمريكية.

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