غداً .. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان

تنظر غدا محكمة جنح أول أكتوبر أولى جلسات محاكمة الباحث إسلام بحيرى ورجل الأعمال طارق نور مالك قناة القاهرة والناس، فى الاتهام الموجه لهما بازدراء الأديان.

وتضمنت أوراق القضية أن مقيم الدعوى فوجئ بقيام "إسلام بحيرى"، من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "القاهرة والناس" تحت مسمى "مع إسلام بحيرى"، بشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة – صحيح البخارى – وكتب السلف الصالح، وطعن فى علماء الأمة الإسلامية.

وأوضح مقيم الدعوى، أن كل محتوى الحلقات الذى تضمنه برنامج إسلام بحيرى، تمثل وتشكل ازدراء صريح للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعن فى الفقه الإسلامى، الأمر الذى يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى.

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