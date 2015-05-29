أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غداً .. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان

Google+ Print
غداً .. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان غداً .. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان
تنظر غدا محكمة جنح أول أكتوبر أولى جلسات محاكمة الباحث إسلام بحيرى ورجل الأعمال طارق نور مالك قناة القاهرة والناس، فى الاتهام الموجه لهما بازدراء الأديان.

وتضمنت أوراق القضية أن مقيم الدعوى فوجئ بقيام "إسلام بحيرى"، من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "القاهرة والناس" تحت مسمى "مع إسلام بحيرى"، بشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة – صحيح البخارى – وكتب السلف الصالح، وطعن فى علماء الأمة الإسلامية.

وأوضح مقيم الدعوى، أن كل محتوى الحلقات الذى تضمنه برنامج إسلام بحيرى، تمثل وتشكل ازدراء صريح للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعن فى الفقه الإسلامى، الأمر الذى يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365