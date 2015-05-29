قاتلة ابن شقيق زوجها بحلوان: الشيطان لعب فى دماغى بسبب الغيرة

قالت المتهمة بقتل طفل فى اعترافاتها أمام رئيس نيابة حلوان، "أنا مقدرتش أتحكم فى نفسى بعدما اتهمتنى سيلفتى بالسرقة، كنا زى الضراير مع بعض، والمشاكل والخلافات مستمرة دايما ومش بتنتهى بينا، خاصة أننا عايشين فى بيت واحد، جوزى وإخواته الأربعة عايشين فى بيت عيلة، وطبعًا دا اللى خلى الخلافات بينى وبين سيلفتى مستمرة".

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أمام المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان، "يوم الحادثة لقيت ابن سيلفتى الصغير اللى عمره 3 سنوات بيلعب لوحده على السلم، ساعتها الشيطان لعب فى دماغى وقالى دى فرصة تنتقمى منها وتحرقى قلبها عليه، راقبت السلم ملقتش أى حد موجود، شيلته وخدته على الشباك اللى بيطل على بير السلم ورميته نزل ميت، ساعتها رجعت شقتى من غير ما حد يشوفنى، وبعدين رحت عند واحدة جارتى عشان أبعد الشبهة عنى، وفجأة سمعت أصوات صراخ وعرفت أنهم اكتشفوا الحادث، وبلغوا الشرطة، واتهمونى إنى أنا اللى قتلته، والمباحث قبضت عليا، واعترفت إنى أنا اللى قتلته".

وانتقل المستشار أحمد ربيع وكيل نيابة حلوان وسكرتارية محمد إسماعيل لمناظرة جثة الطفل، حيث تبين إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، كما تم معاينة العقار ومكان الحادث، وأمر بتشريح جثة الطفل والتصريح بدفنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

أحداث الجريمة تم الكشف عنها ببلاغ تلقاه اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، يفيد بمقتل طفل، والعثور على جثته بمنطقة حدائق حلوان، فكلف رجال المباحث بالانتقال إلى مكان الحادث وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين للرائد وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أن الجثة لطفل يدعى "آدم" يبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بكسور وجروح متفرقة أسفرت عن مفارقته الحياة فى الحال، ومن خلال جمع المعلومات تم التوصل إلى أن العقار الذى يقيم به الطفل بصحبة أسرته، مكون من 6 طوابق يقيم به 5 أشقاء وزوجاتهم، وأن والدة المجنى عليه تربطها خلافات مع زوجة شقيق زوجها "سيلفتها" - "أسماء"، وأنها متورطة فى قتل الطفل.

وبضبط المتهمة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة وقتلها الطفل انتقامًا من والدته، بسبب الخلافات السابقة بينهما، حيث أكدت أن والدة الطفل اتهمتها سابقًا بسرقة مبلغ مالى منها، وأنها قررت الانتقام منها بقتل الطفل، حيث استغلت لهوه بمفرده وحملته إلى النافذة ثم ألقته منها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.