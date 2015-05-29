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تتشابه مع أعراض الربو والذبحة.. تعرف على مؤشرات الإصابة بارتجاع المرىء

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تتشابه مع أعراض الربو والذبحة.. تعرف على مؤشرات الإصابة بارتجاع المرىء تتشابه مع أعراض الربو والذبحة.. تعرف على مؤشرات الإصابة بارتجاع المرىء
ارتجارع المرىء أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمى شيوعًا، وتتشابه أعراضه مع أمراض أخرى مثل الربو وضيق التنفس.

ارتجاع المرىء

يقول الدكتور أحمد غازى، مدرس مساعد الأمراض الباطنة المتوطنة، إن ارتجاع المرىء عبارة عن ارتجاع كمية من السوائل والطعام الموجودة بالمعدة إلى المرىء بسب اعتلال بوظيفة الصمام الذى يربط بين المعدة والمرىء.

ويستكمل د. غازى أن ارتجاع المرىء أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمى شيوعًا بسبب العادات الغذائية الخاطئة وانتشار الوجبات السريعة.

أعراض الإصابة بارتجاع المرىء

ويتابع د. غازى قائلا: هناك بعض الأعراض التى تصاحب إصابة الأشخاص بارتجاع المرىء وأهمها:
>1) الشعور بالغثيان والرغبة فى القىء بصفة مستمرة.

2) حرقان بالصدر.
>3) صعوبة فى البلع.
>4) الرائحة الكريهة للفم.
>5) زياة إفراز اللعاب.

تشابة أعراض ارتجاع المرىء مع الأمراض الأخرى
>وأشار د. غازى إلى هناك بعض الأعراض التى تتشابه مع أعراض أمراض أخرى رغم أنها مؤشر للإصابة بارتجاع المرىء ومنها على سبيل المثال:
>1) ألم مستمر بالصدر والذى يتشابه مع أعراض الذبحة الصدرية.
>2) ضيق التنفس وهو ما يتشابه مع أعراض مرض الربو.
>3) اختناق متكرر أثناء النوم قد يتشابه مع أعراض التوقف المفاجئ أثناء النوم "السدة التنفسية".

أهم الفحوصات لتشخيص ارتجاع المرىء

لذلك ينصح الطبيب الأشخاص فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب لمعرفة وتحديد سبب حدوث الأعراض وإجراء أهم الفحوصات مثل منظار على الجهاز الهضمى الذى يظهر بعض الالتهابات من آثار الارتجاع فى الطرف السلفى من المرىء أو فتق الحجاب الحاجز.

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