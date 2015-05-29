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"واتس آب اليوم السابع": تراكم القمامة أمام محطة قطار سيدى بشر بالإسكندرية

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "WhatsappYoum7" أرسل أحد المواطنين، صور تراكم القمامة أمام محطة قطار سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، فى ظل تقاعس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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