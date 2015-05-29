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لتفادى إصابة طفلك بالحصبة اعرفى أعراضها وعلاجها وتطعيمها

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لتفادى إصابة طفلك بالحصبة اعرفى أعراضها وعلاجها وتطعيمها لتفادى إصابة طفلك بالحصبة اعرفى أعراضها وعلاجها وتطعيمها
كثير من الأطفال يصابون بالحصبة نتيجة عدم اهتمام بعض الأمهات بحصول طفلها على التطعيم ضد الحصبة والتى تأتى فى صورة طفح جلدى ينتشر بالجسم بأكمله.

مرض الحصبة


>تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى: "الحصبة عبارة عن إصابة القصبة الهوائية التنفسية بفيروس يتنقل عن طريق التنفس والرزاز والعطس والكلام، وينتقل المرض للمصاب قبل ظهور أعراضه بحوالى 4 أيام من خلال لمس الأشياء التى وقع عليها الفيروس أو الملوثة به فينتقل الفيروس إلى الفم ويتكاثر النشيج المخاطى للحنجرة والرئتين وينتشر بالجسم".

أهم علامات الإصابة بالحصبة


>وتتابع د. نهى قائلة: تزيد فرص ‘صابة الأطفال بمرض الحصبة إذا لم يتلقوا التطعيم ضدها، وكما هناك بعض الأعراض التى تصاحب إصابة بالحصبة وأهمها:
>1) ظهور طفح جلدى عبارة عن بقع حمراء اللون يصاحبها رغبة فى حكة.
>2) ارتفاع درجة حرارة الجسم والتى تصل إلى 40 درجة.
>3) سعال جاف.
>4) زكام وإفرازات مخاطية من الأنف.
>5) التهاب ملتحمة العين.

مضاعفات الإصابة بالحصبة


>وأشارت د. نهى إلى أن هناك بعض المضاعفات للحصبة والتى تظهر على حسب مناعة الطفل ومنها:
>1) التهاب الأذنين.
>2) التهاب السحائى أو الحمى الشوكية.
>3) التهاب رئوى
>4) التهاب البلعوم والحنجرة.
>5) انخفاض عدد الصفائح الدموية.

أهم النصائح وطرق التشخيص:


>وأضافت د. نهى أنه يتم تشخيص الحصبة من خلال الكشف الأكلينكى وبملاحظة الطفح الجلدى يتم وصف العلاج المناسب، كما يجب على الأمهات الاهتمام بحصول طفلها على التطعيم الثلاثى MMR.

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