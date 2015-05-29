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حبس متهم جديد بواقعة زرع قنبلة أمام منزل قاضى محاكمة "حبيب العادلى"

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حبس متهم جديد بواقعة زرع قنبلة أمام منزل قاضى محاكمة "حبيب العادلى" حبس متهم جديد بواقعة زرع قنبلة أمام منزل قاضى محاكمة "حبيب العادلى"
أمر محمد هانى وكيل أول نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة بحبس متهم جديد فى واقعة محاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى عضو دائرة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزرع قنبلة أمام منزله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار باقى أعضاء الخلية.

وأنكر المتهم فى أقواله أمام النيابة صلته بالواقعة، وانتمائه لجماعة الإخوان، فأمرت النيابة بحبسه ليصبح عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية خمسة أشخاص حتى الآن، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على باقى المتورطين.

وألقت أجهزة الأمن القبض على متهم جديد بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى، قاضى براءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق الذى وقع منذ شهرين بمنطقة أوسيم.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 4 متهمين فى وقت سابق ليصل عدد المضبوطين إلى خمسة وكشفت مصادر أمنية عن أن المتهمين كونوا خلية إرهابية تستهدف منازل القضاة، اعتراضا على أحكام البراءة التى حصل عيلها عدد من رموز النظام الأسبق واعترف المضبوطين بارتكاب الواقعة، أمام النيابة العامة.

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مصر 365