فرط نشاط الغدة الدرقية يرفع خطر الإصابة بكسور الفخذ والعمود الفقرى

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون سويسريون أن الأشخاص الذين لديهم فرط نشاط الغدة الدرقية حتى إذا كانت بصورة قليلة، قد يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بكسور فى الفخذ أو العمود الفقرى.

وأوضح الباحثون أن فرط نشاط الغدة الدرقية ينتج عنه الكثير من الهرمونات التى تتحكم فى عملية التمثيل الغذائى الأساسى ولكن مع عدم وجود أعراض، ويتم معرفة ذلك عند إجراء اختبارات الدم لمعرفة مستوى الهرمونات به.

وقام المراجعون السويسريون بتحليل نتائج 13 دراسة سابقة شملت أكثر من 70000 مريض بفرط نشاط الغدة الدرقية.

ولاحظ مؤلف الدراسة الدكتور نيكولا رودوندى، رئيس قسم الرعاية الإسعافية فى جامعة برن، أن المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية لديهم خطر متزايد للكسر.

وفسر رودوندى أن هرمونات الغدة الدرقية لها تأثير مباشر على نمو العظام، وأن زيادة وظيفة الغدة الدرقية يزيد من التأثير السىء على العظام، وهذا يعنى زيادة فى تدمير العظام.

وقد نشرت نتائج الدراسة فى عدد مايو من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

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