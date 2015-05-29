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إغلاق باب الترشيح لانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية

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إغلاق باب الترشيح لانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية إغلاق باب الترشيح لانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية
أغلقت الغرفة التجارية بالدقهلية باب الترشيح لانتخابات شعبة المخابز بالدقهلية، وأعلنت الغرفة وصول أعداد المرشحين إلى 47 مرشحًا من أصحاب المخابز على مستوى الدقهلية، وسوف يتم خوض الانتخابات عن طريق القوائم، حيث تضم القائمة 21 عضوًا من المرشحين.

وتأتى القائمة الأولى برئاسة محمد فوزى عطية رئيس الشعبة الحالى، وعضو الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية
>والقائمة الثانية يرأسها إبراهيم رفعت حسيب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالى، ونائب الشعبة العامة على مستوى الجمهورية ومرشح لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية.

يذكر أن إبراهيم حسيب خاض انتخابات الشعبة عن الدورة السابقة، وسقطت القائمة بالكامل مقابل نجاح قائمة محمد فوزى، وعلى الرغم من تحديد ميعاد انتخابات الغرفة التجارية يوم 13 من شهر يونيو المقبل، إلا أنه لم تحدد موعد الانتخابات للشعبة المخابز من قبل الغرفة التجارية.

وطالب المرشحون بسرعة إجراء الانتخابات، خاصة أن شعبة المخابز من الشعب الحيوية ولها مشاكل يومية

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