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بلدية دبي تحظر بيع السجائر يوماً كل عام

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بلدية دبي تحظر بيع السجائر يوماً كل عام بلدية دبي تحظر بيع السجائر يوماً كل عام

ضمن فعاليات بلدية دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام أعلنت وقف بيع علب السجائر لمدة 24 ساعة بعد غد الأحد، وذلك في محطات الوقود «الإمارات، اينوك، إيبكو» ومحال البيع بالتجزئة «الهايبر بندة، مجموعة السفير، نيوز سنتر، كادولي سوبر ماركت، سبينيس، كارفور، شويترام، لولو، المايا، سوبر ماركت العائلات، ويست زون، J-Mart » وذلك ضمن فعالياتها لمكافحــة هذه الظاهرة خلال هذه المناسبة. وقال المهندس مــروان عبدالله المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة إن المحال المشاركة ضمن الحـملة قامـت تطوعياً بالتعاون مع البلدية لوقف البيع، حيث شارك في الحملة 450 محلاً من محال بيع التجزئة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، ومحطات الإمارات، والمحطات التابعة لاينوك وإيبكو.

سياسات

ويذكر بأن بلدية دبي حريصة كل عام على المشاركة في هذه الفعالية وذلك من منطلق حرصها على سلامة المجتمع من خلال تسليط الأضواء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التدخين، والدعوة إلى وضع سـياسات فعالة كفيلة بالحد من استهلاكه.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة سانحة لإبراز رسائل محددة ترمي إلى مكافحة التدخيـن وتعزيز الامتثال لأحكــام اتفاقيـة منظمة الصحـة العالميـة الإطـارية بشـأن مكافحة التبغ.

مشاركة

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بمنطقة الشارقة الطبية فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث تضمنت الفعالية فحوصات منوعة للجمهور والموظفين شملت فحص نسبة النيكوتين في الدم وتقديم النصح والارشاد لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، والمساهمة في إيجاد بيئة نظيفة وخالية من التلوث، إضافة إلى توزيع الكتيبات التي تحوي نصائح وإرشادات طبية مختلفة. الشارقة - البيان
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