القيادة الرشيدة أولت قطاع الصحة جلّ اهتمامها

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً متزايداً لقطاع الصحة في الدولة، إيماناً منها بأهمية وضرورة توفير أرقى الخدمات الطبية وفقاً للمعايير العالمية والعمل على تطويرها وتسخيرها خدمة لكل من يقطن على أرض الإمارات.

وجاء ذلك خلال افتتاح معاليه لحملة ومؤتمر مرض الارتجاع المريئي في فندق الانتركونتيننتال فيستفال سيتي الذي نظمته المجموعة الإماراتية لأمراض الجهاز الهضمي بالتعاون مع المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي بحضور نخبة من الأطباء والمختصين والباحثين.

وأكد معاليه خلال كلمة افتتاحه للمؤتمر أن هذه المبادرة التي تمثلت بحملة تشمل مناطق مختلفة في الدولة ومؤتمر تخصصي يناقش هذا المرض الخطير تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة حينما يغفل الكثير عن أعراض أمراض قد تكون مقدمة لمضاعفات خطيرة ومميتة يدفع ثمنها الفرد والمجتمع والدولة، مبيناً أن المجتمع الإماراتي يتحلى بثقافة صحية عالية أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما كان ينظر أو يتعامل مع صحة أفراد المجتمع كاهتمامه وعنايته بصحة عائلته.

شبكة متقدمة

وتطرق معاليه إلى تنامي وتطور قطاع الصحة في الدولة من خلال شبكة متقدمة من البنى التحتية الطبية المنتشرة في عموم الدولة، إضافة إلى بناء كوادر طبية مواطنة مؤهلة واستقطاب الخبرات العالمية للدولة، وذلك يعود فضله إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المعرض الطبي المصاحب للحملة والمؤتمر، واطلع على ما عرضته الجهات والهيئات والشركات الطبية المشاركة من خلال آخر ما توصلت إليه الأبحاث الطبية في معالجة وتشخيص مرض الارتجاع المريئي.

تأهيل الأطباء

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية إنشاء شبكة من المستشفيات التعليمية في الإمارات لتأهيل الأطباء الخريجين الجدد في هذه المهنة الإنسانية حيث سيستفيد من خدماته الكثير من الناس. جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى ثومبي دبي التعليمي التابع لجامعة الخليج الطبية،وقال: نقدر إسهامات المجموعة في تطوير واستثمار الموارد البشرية الطبية في هذا المرفق الطبي الذي يواكب الخدمات .

..ويفتتح المقر الجديد لمركز «كلماتي للتواصل والتأهيل»

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمس المقر الجديد لمركز «كلماتي للتواصل والتأهيل» بمنطقة مردف في دبي.

وأشاد معاليه خلال افتتاح المقر الجديد لمركز «كلماتي» بأهمية العمل الذي يقوم به المركز لمساندة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم.

وقال: « إننا نفتخر بدعم هذه المشاريع لمساندة هذه الفئة ونقدر ونشكر هذه الجهود في مجال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الصم منهم والتي أثمرت نتائجها الإيجابية على الأطفال وأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية ».

وشاهد معاليه عقب افتتاح المقر الجديد للمركز عرضا تصويريا من الأطفال الصم حيث قام بجولة في المركز اطلع خلالها على أقسام المركز وخدماته المختلفة وأثنى على ما يضمه المركز من أقسام متخصصة وعلى الخدمات المتميزة التي يقدمها.

مساندة

من جانبها قالت بدور سعيد الرقباني المديرة والمؤسس للمركز إن مركز «كلماتي للتواصل والتأهيل» الكائن بوسط منطقة مردف في دبي تأسس عام 2010 كمركز غير ربحي هدفه مساندة الأهالي والأطفال وتقديم خدمات علاج النطق واللغة والتواصل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضافت إن المركز تم تأسيسه لتلبية الطلب المتزايد على خدمات العلاج اللغوي في دولة الإمارات ومساعدة كل طفل من هذه الفئة على تحقيق أقصى قدراته وذلك ناتج عن ثقتنا بأن لكل طفل نقاط قوة تميزه .

حضر افتتاح المركز معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وخليفة مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة والدكتور سلمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد سابقا وعفراء البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي وروز مارشيل الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم» .. كما شارك في الحضور عدة جهات حكومية وخاصة إضافة إلى أطفال المركز وذويهم.