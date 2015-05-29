خادم الحرمين وصل إلى مكة المكرمة قادماً من جدة

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

وكان في استقباله -رعاه الله- لدى وصوله إلى قصر الصفا، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال الملك المفدى، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد بن ناصر الخزيم، وأمين العاصمة المقدسة د. أسامة بن فضل البار، وكبير سدنة بَيْت الله الحرام د. صالح بن زين العابدين الشيبي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

كما وصل في معيته -أيده الله- رئيس الديوان الملكي حمد بن عبدالعزيز السويلم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر جدة في وقت سابق امس.

وكان في وداعه -حفظه الله- لدى مغادرته قصر السلام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.