الحيان لـ"سيدتي نت": اجتهدنا ليكون "منا وفينا" في مقدّمة أعمال رمضان

تمنّى نجم الكوميديا السعودية فهد الحيان، وبطل المسلسل الرمضاني "منا وفينا"، أن يحقّق العمل النجاح المأمول على المستوى الجماهيري ونسب المشاهدة، "خصوصاً وأنّ القيّمين عليه بذلوا جهداً كبيراً ليكون في مقدّمة أعمال رمضان المقبل إنشاء الله "، حسب تعبيره.

وقال الحيان لـ"سيدتي نت": "أشارك في بطولة عدد من الحلقات، واخترت تقديم الشخصيّات التي أجدها قريبة منّي، مع بعض الكاركترات التي تتطلّبها الشخصيّات في الحلقات المختلفة ، ومنها حلقة "القصر" التي تضمّ كل نجوم "منا وفينا"، وسوف تعرض أوّل أيام الشهرالفضيل، وكذلك حلقة "الشنطة" التي تشاركني بطولتها الفنانة زهرة عرفات".

يشارإلى أنّ "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة "جديرة" للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نصّ أشرف عليها الفنان عبد الله السدحان، ضمّت الكتّاب عنبرالدوسري وحسين الراشد، وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار. وهو من بطولة : عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان . وسيعرض في رمضان المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

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