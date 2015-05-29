أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الحيان لـ"سيدتي نت": اجتهدنا ليكون "منا وفينا" في مقدّمة أعمال رمضان

Google+ Print
الحيان لـ"سيدتي نت": اجتهدنا ليكون "منا وفينا" في مقدّمة أعمال رمضان الحيان لـ"سيدتي نت": اجتهدنا ليكون "منا وفينا" في مقدّمة أعمال رمضان

الخميس 28-05-2015 23:56

تمنّى نجم الكوميديا فهد الحيان، وبطل المسلسل الرمضاني "منا وفينا"، أن يحقّق العمل النجاح المأمول على المستوى الجماهيري ونسب المشاهدة، "خصوصاً وأنّ القيّمين عليه بذلوا جهداً كبيراً ليكون في مقدّمة أعمال رمضان المقبل إنشاء الله "، حسب تعبيره.

وقال الحيان لـ"سيدتي نت": "أشارك في بطولة عدد من الحلقات، واخترت تقديم الشخصيّات التي أجدها قريبة منّي، مع بعض الكاركترات التي تتطلّبها الشخصيّات في الحلقات المختلفة ، ومنها حلقة "القصر" التي تضمّ كل نجوم "منا وفينا"، وسوف تعرض أوّل أيام الشهرالفضيل، وكذلك حلقة "الشنطة" التي تشاركني بطولتها الفنانة زهرة عرفات".

يشارإلى أنّ "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة "جديرة" للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نصّ أشرف عليها الفنان عبد الله السدحان، ضمّت الكتّاب عنبرالدوسري وحسين الراشد، وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار. وهو من بطولة : عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان . وسيعرض في رمضان المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل