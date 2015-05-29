شمس تكشف سر زيادة وزنها وابنة ديانا حداد ترغمها على وضع القناع

عمّت التهاني أجواء "تويتر" النجوم هذه الأسبوع، إذ تلقى النجوم التهاني على أعمالهم وإصداراتهم، كما احتفلوا بأعداد متابعيهم الهائلة، واحتلال أغاني بعضهم المراتب الأولى على المواقع الإلكترونية الخاصة بالأغاني، كما قاموا بنشر صور من أجواء حفلاتهم.

مايا دياب تتزه في الليل

نشرت مايا دياب صورة لها وهي تتنزه في أحد الشوارع في الليل، وتناولت الصحافة هذه الصورة منتقدة مايا، التي بدت وكأنها ترتدي قميص نوم في الطريق العام.

لهذا السبب تضع ديانا حداد كمّامة

نشرت ديانا حداد صورة لها وهي تضع كمامة على وجهها، وبررت ذلك لعدم انتقال عدوة الزكام من ابنتها إليها وكتبت: "حاطة الماسك للوقاية لأن بنتي ميره مريضة زكام وحرارة، أهم شي الصحة".

ولدا أصالة يخضعان لإمتحان دخول في المدرسة

طلبت أصالة من جمهورها الدعاء لولديها آدم وعلي من أجل قبولهما في المدرسة، إذ خضعا لامتحان الدخول وكتبت: "ولادي اليوم راحوا لإمتحان المدرسة اللي المفروض على أساسه تقبلهم أو لأ، فادعواتكم لآدم وعلي في أول إمتحان لهما بالحياة".

شمس تشرح سبب زيادة وزنها

شرحت شمس سبب ظن الناس أحياناً أن وزنها قد زاد، وقالت إن هذا يعود للثياب التي ترتديها وتظهرها سمينة، وكتبت في تغريدة: "يقول متنانة، وزني مو زايد كيلو بس مرات اللبس لما الموديل مايكون ستريج يبين الجسم دب".

نيشان ينتهي من موسم ليبدأ موسم آخر

أعلن الإعلامي نيشان عن إنتهاء تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لرنامج "تاراتاتا"، والتي كان ضيفها الفنان جورج وسوف، وأعلن عن بدء التحضير لبرنامج رمضاني جديد وكتب: "ليلة أمس، انهينا تصوير الموسم الأول من تاراتاتا لصالح تلفزيون ،OSNYaHala osn والآن مرحلة التحضير لبرنامج شهر رمضان، والحمد لله".

ماريتا الحلاني مازالت تتلقى التهاني

بعد حضورها في ختام برنامج "رقص النجوم"، ما زالت ماريتا الحلاني تتلقى العديد من التهاني على أدائها، وقد وجهت ماريتا تغريدة إلى كل محبيها باللغة الإنكليزية، شكرتهم على الكم الهائل من الحب والدعم الذي تلقته منهم، كما وجهت رسالة إلى والدها عاصي الحلاني وقالت له إنها كانت ترى البريق في عينيه أثناء وجودهما سوياً على المسرح.

نجمتان تهنأن وائل على الفيديو كليب الجديد

هنأت يارا وائل كفوري على فيديو كليب "الغرام المستحيل" وكتبت له: "ألف مبروك الكليب الروعة يا أحلى وائل بتستاهل كل الخير وكل النجاح"، إليسا أيضاً كتبت له تهنئة بالإنكليزية قالت: "مبروك يا عزيزي وائل على الكليب الجديد، عمل رائع وأنت الأفضل"، وأتت باقي التهاني من إعلاميين وصحافيين وأصدقاء وائل بالإضافة إلى جمهوره.

كنزة مرسلي تتلقى التهاني على أغنية "قصة حب" مع سامو زين

منذ إطلاقها، حصدت أغنية "قصة حب" التي جمعت كنزة مرسلي بالفنان سامو زين إعجاب الجمهور، وتلقّت كنزة الكثير من التهاني والتغريدات المباركة لها، وعبّرت الفنانة عن سعادتها لوصول الأغنية إلى أعلى المراتب في تطبيق "أنغامي".

هذه هي طفلة هند البلوشي التي تعشقها

عبرت هند البلوشي من خلال تغريدة على حسابها الخاص في موقع "تويتر" عن الطفلة الموجودة في داخلها، وقالت إنها تعشقها فكتبت: كم أعشق الطفلة التي تسكن روحي، فهي أماني حين أضيع في الزحام، هي قوتي حين تضعفني همومي".

ورد الخال مستاءة

عبرت ورد الخال عن استيائها الكبير من بعض الصحافيين الذين يتكهنون حول أجور الممثلين، مؤكّدة أنّ هذا الأمر يتم بالإتفاق بين الممثل والمنتج، ويبقى بينهما من دون أن يتم الإعلان عنه.

نجمات يحتفلن بملايين المتابعين

عبرت نجوى كرم عن سعادتها بوصول عدد متابعيها على "الإنستغرام" إلى أكثر من 900 ألف متابع، كما نشرت عدداً من الصور لحفلتها الختامية التي أحيتها في لاس فيغاس، وارتدت خلالها فستاناً مميزاً من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

أما نانسي عجرم قفامت بعمل ريتويت لأحد الفانز الذي أعلن وصول عدد متابعيها إلى 6 ملايين متابع على "تويتر"، كما نشرت نانسي صوراً من حفل دبي، وصورة جمعتها بالطفلة التي التقتها في الحفل وتبنتها فنياً.

بدورها، احتفلت بلقيس بنجاح أغنيات ألبومها "زي ما أنا" وتخطي عد متابعي أولى أغانيه إلى أكثر من مليون مشاهد فكتبت: "يوي يوي أولى أغاني الألبوم وصولت إلى المليون ونصف مشاهد عبر اليوتيوب في شهر من صدوره وتتوالى الملايين قريبا للبقية".

للمناسبة نفسها، دعت "أيتونز الشرق الأوسط" بلقيس لزيارتها بعد أن تصدر ألبومها المراتب الأولى على "الأيتونز" وكتبت: "ألبومي "زي ما أنا" على جميع الألبومات العربية لأسابيع عديدة في الأيتونز محتلاً المركز الأول. أيتونز الشرق الأوسط تدعوني لزيارتها".

نعيم حلاوي يطلق "موطني" وإليسا تدعمه

بعد أن غنت إليسا نشيد "موطني" وتبعتها كريستيا صوايا، نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي الذي يؤدي شخصية "فوزي أبو لوزي" في البرنامج الكوميدي "ما في متلو"، صورة كاريكاتورية أعلن خلالها عن تقديمه نشيد "موطني" بصوته، تحت شعار "ما حدا أحسن من حدا"، متهكماً على عدد من الفنانين الذين أدّوا النشيد نفسه.

إليسا من جهتها، نشرت صورة لفوزي أبو لوزي وهو يعلن عن الإصدار الجديد.

من ناحية ثانية، نشر محبو إليسا صورة قديمة لها جمعتها بالفنانة العالمية بيونسيه.

من جهة ثانية، وبعد خروج مجدي شريف من فريقها في برنامج "أكس فاكتور"، عبرت الفنانة عن حزنها الكبير بخسارته.

سليم عساف لابنته: "شو حلوة"

بعد أن سبق وأطلق سليم عساف أغنية لزوجته في يوم عرسها، أصدر عساف أغنية لابنته بعنوان "شو حلوة"، وعبر عن سعادته بالردود الافعال الإيجابية التي حصلت عليها الأغنية وكتبت: "فرحي لا يوصف بردّة الفعل الرائعة على "شو حلوي"".

محمد عساف يحيي حفلاً خيرياً من أجل لأطفال غزة

أعلن محبوب العرب محمد عساف، أنه سيحي حفلاً خيرياً في جينيف برعاية الأنروا في 3/6/2015، وسيعود ريعه لدعم أطفال غزة.

نيكول سابا مع سلمان خان

نشرت نيكول سابا الإعلان الدعائي لبرنامج "سبلاش" المختص بالموضى، والذي يجمعها بممثل بوليوود سلمان خان.

عاصي الحلاني يحيي حفل زفاف في القاهرة وسياسي لبناني يرقص على أغانيه

أحيا الفنان عاصي الحلاني حفل زفاف ضخم في القاهرة، وكان السياسي اللبناني سمير جعجع وزوجته من أبرز الحاضرين حيث رقصا على أجمل أغانيه، ونشر عاصي صوراً جمعته بهما مع مجموعة من الأصدقاء.

فديو كليب قديم لراغب علامة

قام راغب علامة بعمل ريتويت لفيديو كليب قديم له نفذه في العام 1993 ولكنه لم يصدره.

شذى حسون تلبي دعوة عشاء

لبت شذى حسون دعوة لحضور موسم راشد الثقافي والتقت في السهرة بعدد من الفنانين أبرزهم الفنانة وعد وكتبت: "شكراً الغالية مريم عثمان على الدعوة الرائعة لليوم لحضور موسم راشد الثقافي".

صابر الرباعي يطلق تتر "ذهاب وعودة"

أطلق صابر الرباعي تتر مسلسل "ذهاب وعودة" التي غنّاها بصوته، وهو المسلسل الذي يقوم أحمد السقا ببطولته.

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