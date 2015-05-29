من هما الممثلان اللذان غنى لهما السلطان سليمان في حفل زفافهما؟

احتفل الممثلان التركيان أنجين هيبليري وبيزا شكيرجي، اللذان شاركا الممثلة الشهيرة بيرين سات بطولة مسلسلها الأخير "الإنتقام"، بحفل زفافهما مساء الأربعاء 27 أيار في قصر حليم باشا في اسطنبول.

وأحيا الحفل صديقهما زوج بيرين سات، مغني البوب التركي كينان دوغلو، حيث رقص العروسان على سحر ودفء صوته مع أصدقائهما المشاهير، الذين غنوا ورقصوا بفرح وسعادة من بينهم صديقتهما المقربة بطلة مسلسل "القبضاي" بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة، التي لفتت الأنظار بأناقتها وبفستانها السواريه البسيط الذي برز أنوثتها، حيث قدمت أغنية سنجل لهما بصوتها، ورقص عليها المغني كينان دوغلو بمشاركة زوجته بيرين سات الشهيرة بسمر.

واللافت كان مشاركة خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان زوجته بيرغوزار كوريل، بتقديم أغنية أخرى، إذ أجمع الحضور على أدائهما المميز.

وقد نشر عدد كبير من المدعوين المشاهير صور الزفاف وأجواء الحفل، على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم التالي.

يذكر أن الممثل أنجين هيبليري وزوجته الممثلة بيزا شكيرجي مثلا دور الحبيبين في مسلسل "الإنتقام"، وكانت تجمعهما أيضاً في الحقيقة قصة حب.

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