تكريم هاني شاكر من حملة "نورت مصر" ومنظمة الأمم المتحدة

قررت حملة "نورت مصر" برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تكريم أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر صاحب المدرسة الخاصة، لتميزه وإثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي.

هذا الفنان الذي عبّر بصوته عن أحاسيس الأمة لتخرج الكلمات كالنغم حتى استحق بجدارة لقب "صوت مصر"، ولأن الإسكندرية عاصمة الساحة العربية وعروس البحر الأبيض المتوسط، وتحتل مكانة خاصة في وجدانية قدم لها أغنية "عاشق يا إسكندرية"، مساهمة منه في تنشيط ودعم السياحة المصرية.

وأوضح قدري الحجار أن الحملة ستقيم مؤتمراً صحفياً بالإسكندرية عند الساعة السادسة مساء ٧ يونيو المقبل، في هيلتون جرين بلازا، بحضور الخبير السياحي محمد أدم، وأمل رزق ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة، ومحمد حسين رئيس هئية تنشيط السياحة بالإسكندرية، حيث يتحدث هاني شاكر حول كيفية دعم النجوم والمشاهير للسياحة في بلادهم بطرق مختلفة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"