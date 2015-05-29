أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تكريم هاني شاكر من حملة "نورت مصر" ومنظمة الأمم المتحدة

Google+ Print
تكريم هاني شاكر من حملة "نورت مصر" ومنظمة الأمم المتحدة تكريم هاني شاكر من حملة "نورت مصر" ومنظمة الأمم المتحدة

الجمعة 29-05-2015 03:47

قررت حملة "نورت " برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تكريم أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر صاحب المدرسة الخاصة، لتميزه وإثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي.

هذا الفنان الذي عبّر بصوته عن أحاسيس الأمة لتخرج الكلمات كالنغم حتى استحق بجدارة لقب "صوت مصر"، ولأن الإسكندرية عاصمة الساحة العربية وعروس البحر الأبيض المتوسط، وتحتل مكانة خاصة في وجدانية قدم لها أغنية "عاشق يا إسكندرية"، مساهمة منه في تنشيط ودعم السياحة المصرية.

وأوضح قدري الحجار أن الحملة ستقيم مؤتمراً صحفياً بالإسكندرية عند الساعة السادسة مساء ٧ يونيو المقبل، في هيلتون جرين بلازا، بحضور الخبير السياحي محمد أدم، وأمل رزق ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة، ومحمد حسين رئيس هئية تنشيط السياحة بالإسكندرية، حيث يتحدث هاني شاكر حول كيفية دعم النجوم والمشاهير للسياحة في بلادهم بطرق مختلفة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة