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جامعة قناة السويس تعلن عن جاهزيتها لأسبوع شباب الجامعات ١٦ يونيو المقبل

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جامعة قناة السويس تعلن عن جاهزيتها لأسبوع شباب الجامعات ١٦ يونيو المقبل جامعة قناة السويس تعلن عن جاهزيتها لأسبوع شباب الجامعات ١٦ يونيو المقبل
تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، يقام مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥ بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، للإعلان عن جاهزية جامعة قناة السويس لأسبوع شباب الجامعات.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع، إنه سيتم الإعلان من خلال المؤتمر عن جاهزية الجامعة لإقامة أسبوع شباب الجامعات العاشر، والمقرر إقامته فى الفترة من ١٢ إلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور ومشاركة أكثر من ٧ آلاف شاب يمثلون الجامعات المصرية والعسكرية، ويتنافسون فى العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والجوالة والجولات.

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